Правительство Швейцарии отложило принятие решения о поддержке заявки Сьона на ОИ-2026

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии не смог принять решение о поддержке Сьона в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, вопрос будет обсуждаться позднее. Об этом сообщает портал Insidethegames.
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Швейцарии предоставил правительству страны доклад с информацией о необходимом для проведения Игр финансировании, согласно которому организационные расходы составят $1,91 млрд. При этом президент заявочного комитета Сьон-2026 Жан-Филипп Роша посчитал, что из федерального бюджета будет выделено $1,04 млрд. Также прогнозируется, что доходы от ОИ-2026 составят $1,39 млрд.
Ожидалось, что 11 октября правительство Швейцарии даст ответ о своем решении оказать финансовую поддержку.
"Не стоит делать поспешных выводов, это сложный вопрос со значительными суммами. Нам потребуется время, чтобы принять такое ответственное решение", - заявил представитель федерального совета Андре Симонации. Для заявочного комитета эта задержка не стала сюрпризом. "Это важный вопрос, и мы не удивлены, что на принятие решения уйдет некоторое время, ближайшие несколько недель", - сказал Роша.
Швейцария дважды принимала зимние Олимпийские игры - в 1928 и 1948 годах, оба раза соревнования принял Санкт- Мориц. Помимо Сьона свои кандидатуры на проведение Игр-2026 могут выдвинуть канадский Калгари, норвежский Лиллехаммер, австрийский Инсбрук.
Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года.