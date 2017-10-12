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Володин посетит Олимпийские игры в Южной Корее, если у него будет время

Спорт
12 октября, 14:46 UTC+3

Спикер Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн в четверг предложил Володину посетить Олимпиаду

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности посетить XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если у него будет время.

Спикер Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюн в четверг пригласил Володина на торжественную церемонию открытия Олимпиады. "Я ожидаю вас в феврале следующего года на открытии зимних Олимпийских игр, было бы замечательно, если бы вы приехали", - сказал он.

"Со своей стороны хочу сказать слова благодарности за приглашение, если позволит время, обязательно им [предложением] воспользуюсь", - заверил Володин.

Спикер также предложил Чон Се Гюну посетить Сочи. "Крайне важно вам побывать в Сочи, потому что вы принимаете эстафету зимних Олимпийских игр, принимаете от России. Вы еще не были в Сочи, где проходили Олимпийские игры в России. Это будет интересно и, возможно, поможет [проведению] зимних Олимпийских игр [в Южной Корее]", - сказал Володин.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

 

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