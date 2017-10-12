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ФГСР дисквалифицировала Варфоломееву на два года за допинг

Спорт
12 октября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Решение принято на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА

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ТАСС, 12 октября. Федерация гребного спорта России приняла решение дисквалифицировать на два года Наталью Варфоломееву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 30-летней спортсменки составил два года. Варфоломеева отстранена начиная с 17 августа 2017 года. Решение принято на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Варфоломеева является бронзовым призером Универсиады 2013 года в Казани, участницей шести чемпионатов Европы.

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