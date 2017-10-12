ФГСР дисквалифицировала Варфоломееву на два года за допинг

ТАСС, 12 октября. Федерация гребного спорта России приняла решение дисквалифицировать на два года Наталью Варфоломееву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации 30-летней спортсменки составил два года. Варфоломеева отстранена начиная с 17 августа 2017 года. Решение принято на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Варфоломеева является бронзовым призером Универсиады 2013 года в Казани, участницей шести чемпионатов Европы.