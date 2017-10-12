СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млн

СМИ: МЮ и "Реал" готовы предложить за футболиста "Тоттенхэма" Кейна £170 млнСпорт 12 октября, 19:50
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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал" хотят прибрести футболиста английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Контракт 24-летнего форварда с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2022 года.
По информации Daily Mail, "Реал" готов сделать предложение в размере £170 млн. Также отмечается, что Кейн является главной целью "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно 2018 года, главный тренер МЮ Жозе Моуринью лично заинтересован в приобретении футболиста.
Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах девять матчей и забил 11 голов. Всего за команду он провел 174 матча, забил 110 голов. В активе Кейна 23 игры и 12 голов в составе сборной Англии.