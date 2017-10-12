Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Йокерит" одержал 13-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ладу"

Спорт
12 октября, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу финского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Мэттью Гилрой (7-я минута), Олли Палола (13), Эли Толвонен (23) и Хенри Иконен (42).

"Йокерит" одержал 13-ю победу подряд. Команда занимает третье место в Западной конференции с 44 очками. "Лада" - 14-я в Восточной конференции (13).

В следующем матче 15 октября "Йокерит" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Лада" примет подольский "Витязь" 16 октября.

Смотрите также

СМИ: клуб КХЛ "Йокерит" рассматривает кандидатуру Марьямяки на пост главного тренера

ХК "Лада" опроверг информацию о приглашении Гуськова на пост генменеджера клуба

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
2
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
5
Что нужно знать о выходе США из ЮНЕСКО
6
На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы
7
На Украине утверждают, что Турция закрыла свои порты для судов из Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама