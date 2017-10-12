"Йокерит" одержал 13-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ладу"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над тольяттинской "Ладой" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Мэттью Гилрой (7-я минута), Олли Палола (13), Эли Толвонен (23) и Хенри Иконен (42).

"Йокерит" одержал 13-ю победу подряд. Команда занимает третье место в Западной конференции с 44 очками. "Лада" - 14-я в Восточной конференции (13).

В следующем матче 15 октября "Йокерит" дома сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Лада" примет подольский "Витязь" 16 октября.