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Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБА

Спорт
12 октября, 22:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Игрок подписал контракт с ЦСКА в июле, до этого он выступал в клубе НБА "Филадельфия"

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Серхио Родригес

Серхио Родригес

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Цена отдельно взятой игры в Евролиге выше, чем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС заявил испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес.

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Родригес подписал контракт с ЦСКА в июле, до этого он выступал в клубе НБА "Филадельфия".

"Я давно не играл в Евролиге и рад, что вернулся. Конечно, уровень отличается от НБА, но так как там 82 игры в сезоне, то цена одной отдельно взятой игры здесь гораздо выше. К этому надо быть готовым", - сказал Родригес.

В четверг ЦСКА стартовал с победы в Евролиге, обыграв в Москве итальянский "Милан" - 93:84.

"Мы начали очень плохо игру, но и итальянцы играли здорово. Пришлось добавить эмоций, энергии во второй половине, и нам удалось вырвать победу, - сказал Родригес. - То, что случилось в первой половине, станет хорошим уроком для нас. Эта победа очень важна после неудачи в Кубке Гомельского, когда мы уступили "Химкам". Эта победа придаст психологической уверенности всем".

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