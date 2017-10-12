ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 93:84 в домашнем матче первого тура Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 21 очко.
В следующем туре ЦСКА, который в прошлом сезоне Евролиги занял третье место, в гостях сыграет с испанским "Реалом", "Милан" примет действующего победителя турнира турецкий "Фенербахче". Обе встречи пройдут 19 октября.