ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 93:84 в домашнем матче первого тура Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 21 очко.

В следующем туре ЦСКА, который в прошлом сезоне Евролиги занял третье место, в гостях сыграет с испанским "Реалом", "Милан" примет действующего победителя турнира турецкий "Фенербахче". Обе встречи пройдут 19 октября.