Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связи

Спорт
12 октября, 22:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Защитник армейцев считает, что матч против итальянского "Милана" в Евролиге получился очень тяжелым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Милана" Эндрю Гудлок и ЦСКА Нандо де Коло (справа)

Игроки "Милана" Эндрю Гудлок и ЦСКА Нандо де Коло (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Основной задачей баскетболистов ЦСКА на старте сезона является наработка игровых связей и взаимодействий. Об этом ТАСС заявил французский защитник армейцев Нандо де Коло.

В четверг ЦСКА стартовал с победы в Евролиге, обыграв дома итальянский "Милан" - 93:84.

"Матч получился очень тяжелым, особенно его начало. Итальянцы активно начали и попадали все броски. Хорошо, что мы смогли перестроиться по ходу игры и вырвать победу", - заявил де Коло.

"В нашей команде много новичков. Это сказывается. Поэтому сейчас мы должны как можно быстрее наладить командную "химию". Это основное", - добавил защитник.

Смотрите также

ЦСКА с победы над "Миланом" стартовал в новом сезоне баскетбольной Евролиги

ЦСКА и "Химки" стартуют в очередном сезоне баскетбольной Евролиги

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Вашингтон готов вернуть Москве флаги РФ, снятые с дипмиссий в США
5
В КНДР издали атлас мира, где Крым находится в составе России
6
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
7
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама