Де Коло: баскетболисты ЦСКА должны как можно скорее наладить игровые связи

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Основной задачей баскетболистов ЦСКА на старте сезона является наработка игровых связей и взаимодействий. Об этом ТАСС заявил французский защитник армейцев Нандо де Коло.

В четверг ЦСКА стартовал с победы в Евролиге, обыграв дома итальянский "Милан" - 93:84.

"Матч получился очень тяжелым, особенно его начало. Итальянцы активно начали и попадали все броски. Хорошо, что мы смогли перестроиться по ходу игры и вырвать победу", - заявил де Коло.

"В нашей команде много новичков. Это сказывается. Поэтому сейчас мы должны как можно быстрее наладить командную "химию". Это основное", - добавил защитник.