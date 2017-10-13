"Тампа" победила "Питтсбург" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд

ТАСС, 13 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Питтсбург" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в четвертой игре подряд и был признан третьей звездой встречи.

В составе "Тампы" отличились Слэйтер Коккок (7-я, 38-я минута), Виктор Хедман (20), Стивен Стэмкос (24) и Кучеров (30). У "Питтсбурга" шайбы забросили Джейк Гюнтцель (14), Конор Шири (29), Брайан Раст (35) и Мэтт Хануик (51). Лучшим игроком матча был признан защитник Коккок, второй звездой стал форвард Киллорн, на счету которого четыре результативные передачи, третьей звездой был признан Кучеров. Российский нападающий в четвертом матче сезона подряд отметился заброшенной шайбой, всего в его активе 7 очков (4+3) по системе "гол+пас".

Голевой бросок Кучерова

The man, the myth, the legend.#KLUTCHEROV pic.twitter.com/RX6bW4iaE1 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 13 октября 2017 г.

Кучеров провел на льду 19 минут 17 секунд, отметившись четырьмя бросками по воротам "Питтсбурга", в его активе также результативная передача. Другой российский нападающий "Тампы" Владислав Наместников также отдал результативную передачу и провел шесть силовых приемов за 16 минут на площадке. Россиянин Михаил Сергачев провел на льду лишь пять с половиной минут, а в третьем периоде ни разу не вышел на площадку. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 36 из 40 бросков по воротам.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл 18 минут и 19 секунд, нанес один бросок и заработал показатель полезности "-1".

Клуб "Тампа-Бэй" поднялся на третье место в Восточной конференции, выиграв третий матч из четырех (6 очков). "Питтсбург" идет пятым, имея в активе 5 очков после пяти игр. В следующем матче в ночь на воскресенье "Питтсбург" дома сыграет против "Флориды", "Тампа-Бэй" на своей площадке встретится с "Сент-Луисом".

В параллельном матче игрового дня "Сент-Луис" в гостях проиграл "Флориде" со счетом 2:5. Российский лидер "Сент- Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей за 18 с половиной минут на льду, в его активе также три броска, один силовой прием и один заблокированный бросок хоккеистов "Флориды". Евгений Дадонов, выступающий за клуб из Майами, не смог отличиться результативными действиями за 19 минут на площадке.