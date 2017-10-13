Инфантино: система видеоповторов в футболе должна быть введена как можно скорее

ТАСС, 13 октября. Система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена как можно скорее. Такое мнение выразил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит портал NTV Spor.

Новый виток разговоров относительно необходимости внедрения системы видеопомощи на матчах на постоянной основе случился после матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Коста-Рики и Панамы (1:2). В начале второго тайма при счете 1:0 в пользу костариканцев команда Панамы провела атаку, после чего мяч попал в штангу и не пересек линию ворот. Арбитр ошибочно зафиксировал взятие ворот, этот гол позволил панамцам занять третье место в группе и напрямую квалифицироваться на чемпионат мира.

"Рефери - тоже человек, как и мы все, он тоже может совершать ошибки, - сказал Инфантино, комментируя эпизод с голом сборной Панамы. - Все, кроме арбитра, могут видеть игровые моменты с более удобных ракурсов, а судья даже не имеет возможности посмотреть видеоповтор, так как это запрещено. Я считаю, что мы должны принять решение о введении видеопомощи арбитрам как можно скорее".

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. Вопрос использования системы VAR на чемпионате мира 2018 года в России еще находится в стадии рассмотрения.