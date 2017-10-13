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Футболисты ЦСКА Головин и Васин пропустят матч с "Краснодаром"

Спорт
13 октября, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Встреча 13-го тура РФПЛ пройдет в субботу

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ТАСС, 13 октября. Защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин, выступающие за московский ЦСКА, не смогут принять участие в матче 13-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Головин получил травму голеностопа в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с "Уфой" (0:0) 1 октября. Полузащитник был вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), но не сыграл в этих встречах из-за травмы. Отмечается, что Головин будет готовиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля", который пройдет 18 октября в Москве.

Васин получил повреждение икроножной мышцы в матче против иранцев 10 октября.

Ранее сообщалось, что защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев не сыграют из-за травм против "Краснодара". Участие в матче шведского полузащитника Понтуса Вернблума, который также восстанавливается после травмы, будет принято в субботу.

Встреча 13-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА пройдет в субботу. Начало матча - 19:00 мск. ЦСКА с 21 очком занимает четвертое место после 12 туров, "Краснодар" по дополнительным показателям опережает армейцев и располагается на третьей строчке.

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