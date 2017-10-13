Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организации

ТАСС, 13 октября. Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) потребовал от действующего президента организации Кирсана Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Данное решение было принято в рамках конгресса организации, проходящего в турецкой Анталье. За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, проголосовали 37 членов исполкома, против - 20.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава FIDE сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.

Илюмжинов возглавляет FIDE с ноября 1995 года.

With votes 37-20, the FIDE Executive Board requests Kirsan Ilyumzhinov not to run again for FIDE President. #fidecongress2017 pic.twitter.com/txVgnB8K1E — FIDE (@FIDE_chess) 13 октября 2017 г.