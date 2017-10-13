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Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организации

Спорт
13 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с ноября 1995 года

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Глава FIDE Кирсан Илюмжинов

Глава FIDE Кирсан Илюмжинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 октября. Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (FIDE) потребовал от действующего президента организации Кирсана Илюмжинова не выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Данное решение было принято в рамках конгресса организации, проходящего в турецкой Анталье. За то, чтобы Илюмжинов больше не выдвигал свою кандидатуру, проголосовали 37 членов исполкома, против - 20.

В конце марта на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации. Кроме того, глава FIDE сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах президента организации, которые пройдут в сентябре 2018 года в Баку.

Илюмжинов возглавляет FIDE с ноября 1995 года.

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