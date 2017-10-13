Фернандо Йерро проведет церемонию жеребьевки европейских стыковых матчей ЧМ-2018

ТАСС, 13 октября. Бывший капитан сборной Испании по футболу Фернандо Йерро и мексиканская ведущая телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен проведут официальную церемонию жеребьевки раунда плей-офф европейской квалификации чемпионата мира - 2018. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония состоится в Цюрихе во вторник, 17 октября. Прямая трансляция будет вестись на FIFA.com, а также на страницах ФИФА в YouTube и Facebook и начнется в 15:00 мск.

В стыковых матчах сыграют восемь лучших команд, занявших вторые места в девяти группах европейского отборочного турнира чемпионата мира - 2018 (Швеция, Швейцария, Северная Ирландия, Дания, Ирландия, Италия, Греция и Хорватия). Сборные будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, который будет опубликован за сутки до жеребьевки. Четыре команды с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре - во вторую. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные - 12-14 ноября.

Йерро большую часть карьеры провел в мадридском "Реале", в составе которого забил 73 голов в 381 матче. В активе игрока 88 матчей и 30 забитых мячей в составе сборной Испании. В составе "Реала" он стал трехкратным победителем Лиги чемпионов (1998, 2000, 2002), пятикратным чемпионом Испании (1990, 1995, 1997, 2001, 2003) и четырехкратным победителем Суперкубка страны (1990, 1993, 1997, 2001). По разу выигрывал Суперкубок УЕФА (2002) и Кубок Испании (1993). Со сборной Испании по два раза выходил в четвертьфинал чемпионата мира (1994, 2002) и Европы (1996, 2000).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Сейчас известны 23 команды, которые сыграют на турнире - сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.