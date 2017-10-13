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Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объеме

Спорт
13 октября, 18:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане

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Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Первый канал собирается транслировать Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в большом объеме. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.

"Права в этом году мы покупаем не напрямую у МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС), насколько я знаю, их выкупила компания "Телеспорт". Мы хотим показывать Игры в большом объеме и ведем переговоры", - рассказал он.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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