ОКР и посольство Южной Кореи представили проект российской группы поддержки ОИ-2018

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония по созданию российской группы поддержки Олимпийских игр 2018 года и олимпийской команды России состоялась в посольстве Южной Кореи в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участие в мероприятии приняли министр спорта РФ Павел Колобков, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков, спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн, посол Южной Кореи в России Пак Ро Бек и главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Обращаясь к участникам церемонии, Колобков выразил уверенность, что Южная Корея проведет Олимпийские игры на самом высоком уровне. "Россию и Южную Корея многие годы связывают крепкие дипломатические отношения. Не так много времени осталось до Олимпиады в Корее, подготовка к этим Играм идет уже более десяти лет. Я не сомневаюсь, что наши корейские друзья проведут Олимпиаду безупречно и познакомят весь мир с национальными традициями страны", - отметил Колобков.

В ходе церемонии члены группы поддержки, которая будет способствовать информационному обеспечению Олимпиады-2018, получили специальные грамоты и сувениры из рук почетных гостей.

1 июля 2017 года посольство Южной Кореи в России и ОКР подписали меморандум о сотрудничестве в области содействия спортивному движению и распространения информации о XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года и поддержки участия олимпийской команды России на Играх. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.