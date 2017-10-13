ОКР и посольство Южной Кореи представили проект российской группы поддержки ОИ-2018

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония по созданию российской группы поддержки Олимпийских игр 2018 года и олимпийской команды России состоялась в посольстве Южной Кореи в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Участие в мероприятии приняли министр спорта РФ Павел Колобков, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков, спикер Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн, посол Южной Кореи в России Пак Ро Бек и главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Обращаясь к участникам церемонии, Колобков выразил уверенность, что Южная Корея проведет Олимпийские игры на самом высоком уровне. "Россию и Южную Корея многие годы связывают крепкие дипломатические отношения. Не так много времени осталось до Олимпиады в Корее, подготовка к этим Играм идет уже более десяти лет. Я не сомневаюсь, что наши корейские друзья проведут Олимпиаду безупречно и познакомят весь мир с национальными традициями страны", - отметил Колобков.
В ходе церемонии члены группы поддержки, которая будет способствовать информационному обеспечению Олимпиады-2018, получили специальные грамоты и сувениры из рук почетных гостей.
1 июля 2017 года посольство Южной Кореи в России и ОКР подписали меморандум о сотрудничестве в области содействия спортивному движению и распространения информации о XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года и поддержки участия олимпийской команды России на Играх. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.