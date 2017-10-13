Московское "Динамо" по буллитам победило "Сочи" в матче КХЛ

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ТАСС, 13 октября. Московское "Динамо" обыграло "Сочи" со счетом 4:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За "Сочи" шайбы забросили Алексей Цветков (32-я минута), Иван Ларичев (33), Андрей Иванов (36). В составе "Динамо" отличились Дмитрий Казионов (18), Сакари Салминен (25), Михаил Варнаков (60). Решающий буллит на счету Ивана Игумнова.
"Динамо" занимает шестое место в Западной конференции, набрав 35 очков. "Сочи" занимает седьмое место (32).
В следующем матче "Сочи" сыграет в гостях с минским "Динамо", московское "Динамо" примет нижнекамский "Нефтехимик".