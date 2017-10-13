Объявлен расширенный состав сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальный кубок

ТАСС, 13 октября. Дмитрий Шишин и Алексей Макаров вызваны на учебно-тренировочный сбор национальной команды перед Межконтинентальным кубком по пляжному футболу. Об этом сообщает Beach soccer Russia.

Также на сбор вызваны вратари Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл"), Максим Роговский (ЦСКА) и полевые игроки Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов, Владислав Жариков (все - "Кристалл"), Антон Шкарин, Николай Крышанов, Борис Никоноров (все - "Локомотив"), Алексей Павленко и Юрий Котов (оба - "Спартак").

Сбор пройдет с 20 по 25 октября в Москве. Межконтинентальный кубок 2017 года в Дубае (ОАЭ) стартует 31 октября и завершится 4 ноября. Россия выступит в группе В вместе с командами Ирана, Мексики и Парагвая. В квартете А сыграют сборные Бразилии, ОАЭ, Португалии и Египта. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинальную стадию.