"Вегас" потерпел первое поражение в НХЛ в истории, уступив "Детройту"

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ТАСС, 14 октября. "Детройт" одержал победу над клубом "Вегас Голден Найтс", созданным в 2017 году, со счетом 6:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это поражение стало первым для "Вегаса" в официальных играх.
В составе гостей дубль оформил Густав Нюквист (2-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Хенрик Зеттерберг (35), Энтони Манта (45), Франс Нильсен (48) и Люк Гленденинг (55). У хозяев отличились Джонатан Марчессолт (29), Джеймс Нил (36) и Эрик Хаула (37).
Ранее "Вегас" одержал три победы в трех матчах на старте сезона. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков в четырех играх. "Детройт" лидирует на Востоке, в активе клуба восемь очков в пяти встречах.
В следующем матче в ночь на понедельник "Вегас" на своем льду примет "Бостон". "Детройт" днем позже дома сыграет с клубом "Тампа-Бэй".