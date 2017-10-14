Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вегас" потерпел первое поражение в НХЛ в истории, уступив "Детройту"

Спорт
14 октября, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Созданный в 2017 году клуб проиграл "Детройту" после трех побед подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 октября. "Детройт" одержал победу над клубом "Вегас Голден Найтс", созданным в 2017 году, со счетом 6:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это поражение стало первым для "Вегаса" в официальных играх.

В составе гостей дубль оформил Густав Нюквист (2-я и 51-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Хенрик Зеттерберг (35), Энтони Манта (45), Франс Нильсен (48) и Люк Гленденинг (55). У хозяев отличились Джонатан Марчессолт (29), Джеймс Нил (36) и Эрик Хаула (37).

Ранее "Вегас" одержал три победы в трех матчах на старте сезона. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков в четырех играх. "Детройт" лидирует на Востоке, в активе клуба восемь очков в пяти встречах.

В следующем матче в ночь на понедельник "Вегас" на своем льду примет "Бостон". "Детройт" днем позже дома сыграет с клубом "Тампа-Бэй".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
4
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
5
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
6
СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
7
Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама