США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Варнаков объяснил победы "Динамо" в сериях буллитов везением и успешной игрой ЕременкоСпорт 14 октября, 9:42
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-АнджелесеСпорт 14 октября, 9:25
Госкомиссия решила запустить "Союз-2.1а" с "Прогрессом" к МКС по двухсуточной схемеКосмос 14 октября, 8:53
Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательствоСпорт 14 октября, 8:07
Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в МосквеЭкономика и бизнес 14 октября, 7:32
"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезонаСпорт 14 октября, 7:16
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36Происшествия 14 октября, 6:28
NBC: связанные с Манафортом компании получали кредиты у имеющих отношение к Дерипаске фирмМеждународная панорама 14 октября, 6:24
Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 14 октября, 5:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 октября. США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 году, несмотря на то, что в Лос-Анджелесе пройдет летняя Олимпиада в 2028 году. Об этом заявил председатель Олимпийского комитета США (USOC) Ларри Пробст, которого цитирует агентство Reuters.
Члены Международного олимпийского комитета (МОК) во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.
"Я сказал во время моего выступления на олимпийской и паралимпийской ассамблее США в Колорадо, что мы заинтересованы в проведении зимней Олимпиады, - заявил Пробст. - В идеале мы рассчитываем на 2030 год, чтобы не было никаких проблем с подготовкой к Играм-2028 в Лос-Анджелесе". Как отмечали организаторы Игр в Лос-Анджелесе, проведение Олимпиады в США до 2028 года может навредить корпоративным партнерским отношениям с различными спонсорами, а также будет посягать на эксклюзивные права на использование олимпийских колец в маркетинговых целях.
Также Пробст предположил, что МОК может одновременно выбрать столицы зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 годов, как это произошло с выборами Парижа и Лос-Анджелеса. "Если МОК рассмотрит возможность одновременного выбора столиц Игр 2026 и 2030 годов, то мы, безусловно, хотим быть в списке претендентов. Мы хотим участвовать в этой дискуссии", - добавил глава USOC.
USOC должен определиться, какой город будет претендовать на проведение Игр, к марту 2018 года, сообщил гендиректор Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.