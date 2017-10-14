Экс-тренер сборной России по бобслею Людерс стал наставником южнокорейцев

Надаль требует €100 тыс. у экс-министра спорта Франции за обвинения в употреблении допингаСпорт 14 октября, 17:04
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитойПолитика 14 октября, 16:41
Хохлов: "Динамо" в матче со "СКА-Хабаровском" ставило во главу угла результатСпорт 14 октября, 16:32
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата АнглииСпорт 14 октября, 16:29
Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клубСпорт 14 октября, 16:25
Поддубский: "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" за счет всплеска эмоций после смены тренераСпорт 14 октября, 16:21
"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения ХохловаСпорт 14 октября, 15:55
Парад-карнавал ВФМС-2017 стартовал в МосквеОбщество 14 октября, 15:24
ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 октября. Канадский специалист Пьер Людерс, который четыре сезона возглавлял бобслейную сборную России, вошел в тренерский штаб команды Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Южнокорейской федерации бобслея.
Кроме того, к тренерскому штабу южнокорейцев присоединился другой канадский специалист Флориан Линдер, также ранее работавший со сборной России.
Победитель Олимпийских игр 1998 года Людерс занял пост главного тренера сборной России по бобслею летом 2012 года. Под его руководством на Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная России выиграла две золотые медали (экипажи Александра Зубкова в двойках и четверках). Весной 2016 года он покинул свой пост.