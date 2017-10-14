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Экс-тренер сборной России по бобслею Людерс стал наставником южнокорейцев

Спорт
14 октября, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Кроме того, к тренерскому штабу южнокорейцев присоединился другой канадский специалист Флориан Линдер

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ТАСС, 14 октября. Канадский специалист Пьер Людерс, который четыре сезона возглавлял бобслейную сборную России, вошел в тренерский штаб команды Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Южнокорейской федерации бобслея.

Кроме того, к тренерскому штабу южнокорейцев присоединился другой канадский специалист Флориан Линдер, также ранее работавший со сборной России.

Победитель Олимпийских игр 1998 года Людерс занял пост главного тренера сборной России по бобслею летом 2012 года. Под его руководством на Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная России выиграла две золотые медали (экипажи Александра Зубкова в двойках и четверках). Весной 2016 года он покинул свой пост.

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