Надаль требует €100 тыс. у экс-министра спорта Франции за обвинения в употреблении допинга

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ТАСС, 14 октября. Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль требует у бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, публично обвинившую спортсмена в употреблении допинга, €100 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает испанская газета Marca.
В марте 2016 года Башло, занимавшая пост министра спорта Франции с 2007 по 2010 год, в эфире телеканала D8 заявила, что теннисист приостановил выступления в 2012 году на семь месяцев из-за проблем с допингом. По ее словам, "травма Надаля на самом деле была вызвана положительной допинг-пробой". В апреле 2016 года испанец подал в суд на Башло за клевету.
"Мои адвокаты потребовали большую сумму денег, но дело не в них. Это вопрос чести. Эти слова обо мне позволила себе сказать бывший министр, я должен был на это отреагировать. Если я выиграю дело, то все деньги пойдут на благотворительность", - отметил Надаль.
Надаль 16 раз побеждал на турнирах серии Большого шлема, среди которых рекордные 10 побед на Открытом чемпионате Франции. Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом. Надаль является седьмым теннисистом в истории по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга, - 149.