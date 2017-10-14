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Хачанов снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы плеча

Спорт
14 октября, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Место россиянина в основной сетке турнира займет хорват Борна Чорич

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов снялся с теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в связи с травмой плеча. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Его место в основной сетке турнира займет хорват Борна Чорич, который в матче первого круга сыграет против Дуди Селы из Израиля.

Хачанов был "посеян" на турнире под восьмым номером. Ранее он трижды участвовал в "Кубке Кремля". Лучшего результата теннисист добился в 2013 году, дойдя до четвертьфинала соревнований. В 2014 и 2016 годах он проиграл в первом круге.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в Москве с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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