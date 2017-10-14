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Веснина: решение не играть в паре с Макаровой на турнире "ВТБ Кубок Кремля" далось тяжело

Спорт
14 октября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Россиянки Макарова и Веснина вошли в число претендентов на звание лучших теннисисток в парном разряде по итогам сезона-2017

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Елена Веснина

Елена Веснина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина с трудом приняли решение не выступать на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в парном разряде. Об этом Веснина заявила на пресс-конференции в ТАСС, где в субботу прошла официальная жеребьевка турнира.

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"Я не буду играть с Катей в парном турнире. Накопилась усталость после долгого сезона. Плюс хочется оставить силы на конец года, на итоговый турнир WTA. Поэтому мы приняли такое решение, оно далось нам очень сложно", - сказала Веснина.

"Я рада, что на "Кубке Кремля" пропущу первый круг и начну выступление со второго. У меня будет дополнительное время на адаптацию после турнира в Китае", - добавила теннисистка.

Макарова в первом круге "Кубка Кремля" в одиночном разряде сыграет с француженкой Ализе Корне. Веснина, получившая третий номре "посева", вступит в борьбу со второго круга. Ее соперницей во втором круге может стать россиянка Наталья Вихлянцева, противница которой по матчу первого круга определится по итогам квалификации.

Россиянки Макарова и Веснина вошли в число претендентов на звание лучших теннисисток в парном разряде по итогам сезона-2017. В нынешнем сезоне они стали победительницами Уимблдона и турниров WTA в Дубае и Торонто в парном разряде. Кроме того, они гарантировали себе участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, который пройдет 22-29 октября.

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