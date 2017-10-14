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Путин пожелал участникам турнира "ВТБ Кубок Кремля" победного настроя и удачи

Спорт
14 октября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Соревнование пройдет в Москве 14-22 октября

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который стартует 14 октября в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот представительный форум, собирающий на кортах "Олимпийского" талантливых спортсменов из разных стран, давно уже стал большим ожидаемым событием, настоящим праздником для специалистов и любителей тенниса", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент пожелал участникам соревнований победного настроя и удачи, а зрителям - радостных, положительных эмоций.

Глава государства также выразил уверенность, что турнир пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет новые яркие имена. "И конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного динамичного вида спорта", - добавил Путин.

Кубок Кремля - международный теннисный турнир, ежегодно проходящий в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Входит в категорию "Мировой тур ATP 250" Ассоциации теннисистов-профессионалов и категорию "Премьер" Женской теннисной ассоциации. Соревнование пройдет 14-22 октября.

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