Путин пожелал участникам турнира "ВТБ Кубок Кремля" победного настроя и удачи

Павлюченкова сыграет с Гавриловой в финале турнира WTA в ГонконгеСпорт 14 октября, 12:44
Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:40
Балахничев назвал незначительным фактом лишение почетного членства в совете ЕААСпорт 14 октября, 12:39
Хачанов сыграет с Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 14 октября, 12:33
Путин пожелал участникам турнира "ВТБ Кубок Кремля" победного настроя и удачиСпорт 14 октября, 12:18
Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. ВидеотрансляцияСпорт 14 октября, 12:15
Глава ПСЖ может использовать дипломатический иммунитет, чтобы уйти от преследования ФИФАСпорт 14 октября, 12:03
Балахничев лишился почетного членства в совете Европейской легкоатлетической ассоциацииСпорт 14 октября, 11:49
Памятная доска, посвященная трагедии на матче с "Харлемом", появится на арене ФК "Спартак"Спорт 14 октября, 11:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который стартует 14 октября в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.
"Этот представительный форум, собирающий на кортах "Олимпийского" талантливых спортсменов из разных стран, давно уже стал большим ожидаемым событием, настоящим праздником для специалистов и любителей тенниса", - говорится, в частности, в телеграмме.
Президент пожелал участникам соревнований победного настроя и удачи, а зрителям - радостных, положительных эмоций.
Глава государства также выразил уверенность, что турнир пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет новые яркие имена. "И конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного динамичного вида спорта", - добавил Путин.
Кубок Кремля - международный теннисный турнир, ежегодно проходящий в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Входит в категорию "Мировой тур ATP 250" Ассоциации теннисистов-профессионалов и категорию "Премьер" Женской теннисной ассоциации. Соревнование пройдет 14-22 октября.