Шарапова сыграет с Рыбариковой в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в ТАСС.
Встреча между Шараповой и Рыбариковой пройдет во вторник.
Организаторы "ВТБ Кубка Кремля" предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Шарапова впервые с 2007 года примет участие в турнире. Россиянка ранее трижды играла на "Кубке Кремля" (2005, 2006, 2007), ее лучшим результатом стал выход в 1/4 финала.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.
Сейчас Шарапова находится в Китае, где принимает участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Тяньцзине. Ранее в субботу она обыграла китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1) и вышла в финал турнира.