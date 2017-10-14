Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA

ТАСС, 14 октября. Россиянка Мария Шарапова обыграла третий номер "посева" китаянку Пэн Шуай в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в китайском Тяньцзине.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. В решающем матче Шарапова сыграет с белоруской Ариной Соболенко, которая ранее победила итальянку Сару Эррани. Финал турнира в Тяньцзине пройдет в воскресенье утром.

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года - в последний раз она играла в финале в Риме в мае 2015 года, где одержала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро. Россиянка весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартует в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Как сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Шараповой предстоит провести первый матч в Москве во вторник.

Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз в истории. Призовой фонд соревнований составляет $426 тыс.