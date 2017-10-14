Хачанов сыграет с Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов встретится с представителем Израиля Дуди Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в ТАСС.

Другой российский теннисист Евгений Донской в первом круге сыграет с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой.

Соперник первой "ракетки" России Андрея Рублева, "посеянного" на турнире под пятым номером, определится по итогам квалификации.

Хачанов в третий раз сыграет на "Кубке Кремля". Лучшего результата он добился в 2013 году, дойдя до четвертьфинала соревнований. В 2014 и 2016 годах он проигрывал в матчах первого круга.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.