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Хачанов сыграет с Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
14 октября, 12:33 дата обновления: 14 октября, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Первым соперником еще одного российского теннисиста Донского станет бразилец да Силва

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов встретится с представителем Израиля Дуди Селой в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в ТАСС.

Другой российский теннисист Евгений Донской в первом круге сыграет с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой.

Соперник первой "ракетки" России Андрея Рублева, "посеянного" на турнире под пятым номером, определится по итогам квалификации.

Хачанов в третий раз сыграет на "Кубке Кремля". Лучшего результата он добился в 2013 году, дойдя до четвертьфинала соревнований.  В 2014 и 2016 годах он проигрывал в матчах первого круга.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн. 

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Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля": официальная жеребьевка. Видеотрансляция

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