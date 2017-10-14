"Автодор" обыграл "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

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ТАСС, 14 октября. Саратовский "Автодор" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 102:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Виталий Лютыч, в его активе 24 очка.
В следующем матче "Автодор" 22 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Енисей" днем ранее примет "Нижний Новгород".