"Автодор" обыграл "Енисей" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

ТАСС, 14 октября. Саратовский "Автодор" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 102:83 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Виталий Лютыч, в его активе 24 очка.

В следующем матче "Автодор" 22 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Енисей" днем ранее примет "Нижний Новгород".