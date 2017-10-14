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Комиссия МОК назначила слушание по делу лыжников Легкова и Белова на конец октября

Спорт
14 октября, 20:31 дата обновления: 14 октября, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных

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Александр Легков

Александр Легков

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 14 октября. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, назначила слушания по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на конец октября. Об этом сообщается на сайте адвоката Кристофа Вишеманна, представляющего интересы спортсменов.

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CAS: данные из доклада Макларена не являются доказательством вины Легкова и Белова

Олимпийский чемпион Сочи Легков, Белов и еще четверо российских лыжников 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Лыжники пропустили большую часть сезона, в том числе чемпионат мира. В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в их делах не появится новых данных.

"Мы приветствуем усердие дисциплинарной комиссии Освальда, которая находится в поисках доказательств вины или невиновности отдельных спортсменов. Тот факт, что комиссия Освальда выполнила свое обязательство провести слушание до истечения временного приостановления, является выражением справедливости перед спортсменами и FIS (Международной федерацией лыжного спорта)", - говорится в сообщении.

МОК сообщил о проведении перепроверки всех проб российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи 9 декабря 2016 года после публикации доклада Макларена. Тогда МОК обосновал свое решение тем, что Макларен не имел полномочий на повторный анализ образцов. При этом все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, были повторно проанализированы МОК в сотрудничестве с профессором Маклареном еще в 2016 году, все они дали отрицательный результат. 9 октября МОК сообщил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи российских спортсменов, взятые во время Олимпиады в Сочи, об их результатах не сообщается.

 

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