"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, проиграв "Лацио"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Римский "Лацио" одержал гостевую победу над туринским "Ювентусом" со счетом 2:1 в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей дублем отметился Чиро Иммобиле (47-я, 54-я минуты), у проигравших отличился Дуглас Коста (24). На 97-й минуте игрок "Ювентуса" Пауло Дибала не реализовал пенальти.
"Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне первенства страны.
В турнирной таблице "Лацио" занимает четвертое место, набрав 19 очков и сравнявшись по этому показателю с "Ювентусом", который идет третьим.
В следующем туре "Ювентус" в гостях сыграет с "Удинезе", "Лацио" примет "Кальяри". Обе встречи пройдут 22 октября.