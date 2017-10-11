Джанлуиджи Буффон может стать министром спорта Италии

Джанлуиджи Буффон может стать министром спорта ИталииСпорт 11 октября, 20:56
Теннисист Донской заявил, что подходит к "ВТБ Кубку Кремля" в хорошей формеСпорт 11 октября, 20:37
Глава аппарата Роскомнадзора отправлен под домашний арест по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 20:28
Губернатор поручил обеспечить детей льготными билетами на "Ростов-Арену" после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 20:05
Премьер Испании дал Каталонии пять дней, чтобы прояснить ситуацию с независимостьюМеждународная панорама 11 октября, 19:55
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского по делу о мошенничествеПроисшествия 11 октября, 19:37
Хавьер Маскерано завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2018Спорт 11 октября, 19:34
Футболистки "Россиянки" не смогли выйти в 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт 11 октября, 19:31
Алексей Учитель попросил журналистов поддержать "Матильду"Культура 11 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 октября. Итальянский искусствовед и писатель Витторио Сгарби предложил вратарю туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону занять пост министра спорта Италии в случае победы его партии Rinascimento на выборах в парламент страны. Об этом Сгарби заявил в интервью итальянской версии журнала Vanity Fair.
"Сначала он проявил интерес к программе нашей партии, после чего мы встретились в Триесте и заручились его поддержкой, - сказал Сгарби. - Если мы выиграем выборы, то Буффон, конечно, станет новым министром спорта. Джанлуиджи является уравновешенным человеком, который интересуется искусством и политикой".
Буффон с 2001 года является бессменным вратарем "Ювентуса", в составе которого стал 10-кратным чемпионом страны. Вместе со сборной Италии, за которую он провел 173 матча с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы-2012. Ранее вратарь заявил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Выборы в парламент Италии пройдут в 2018 году. Точная дата не определена. Согласно законодательству, они должны состояться не позднее 20 мая.