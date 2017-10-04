Спортивный директор "Ювентуса" дисквалифицирован за критику системы видеоповторов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Ювентус" Фабио Паратти дисквалифицирован на две недели за критику системы видеоповторов. Об этом сообщает агентство AP.

"Ювентус" в воскресенье сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 2:2 в матче чемпионата Италии. Во втором тайме при счете 2:1 в пользу "Ювентуса" судья после видеопросмотра отменил гол нападающего туринского клуба Марио Манджукича. После этого "Аталанта" смогла сравнять счет.

Помимо дисквалификации на две недели, Паратти должен выплатить штраф в размере €20 тысяч. Паратти стал первым, кого итальянская лига дисквалифицировала за критику системы видеоповторов.