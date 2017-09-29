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Футбольная федерация Испании будет тестировать видеоповторы в матчах Кубка страны

Спорт
29 сентября, 3:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По данным газеты Marca, система будет использоваться в ряде встреч 1/16 финала Кубка Испании

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Использование системы VAR во время Кубка конфедераций

Использование системы VAR во время Кубка конфедераций

© AP Photo/Denis Tyrin

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет функционировать в тестовом режиме в ряде матчей 1/16 финала Кубка Испании, которые пройдут в октябре-ноябре текущего года. Об этом сообщает газета Marca.

По данным издания, система, в частности, будет использоваться в ответном матче между "Атлетико" и "Эльче". Игра состоится на новом стадионе мадридского клуба "Ванда Метрополитано" 29 ноября.

Ранее стало известно, что VAR будет использоваться на всех матчах чемпионатов Италии, Германии, Португалии, а также североамериканской Главной лиги футбола (МLS) в течение сезона-2017/18.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. Система использовалась на Кубке конфедераций - 2017 в России. Решение об использовании VAR на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.

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