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СМИ: президент "Ювентуса" Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один год

Спорт
25 сентября, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Сам клуб был оштрафован на €300 тыс.

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Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли

© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 25 сентября. Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один год за махинации, связанные с продажей билетов. Об этом сообщает портал Football Italia.

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Сам клуб был оштрафован на €300 тыс.

15 сентября издание Gazetta dello Sport сообщило, что прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросила отстранить Аньелли на 2,5 года за подозрение в реализации билетов представителям фанатских группировок, связанных с преступной деятельностью. Функционеру были предъявлены обвинения в нарушении двух статей кодекса FIGC: махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами. Помимо отстранения Аньелли и штрафа, сторона обвинения требовала наказать туринский клуб двумя матчами без зрителей.

После шести туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице с 18 очками в активе, уступая "Наполи" по дополнительным показателям. В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил мадридскому "Реалу".

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