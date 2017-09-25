СМИ: президент "Ювентуса" Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один год

ТАСС, 25 сентября. Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли отстранен от футбольной деятельности на один год за махинации, связанные с продажей билетов. Об этом сообщает портал Football Italia.

Сам клуб был оштрафован на €300 тыс.

15 сентября издание Gazetta dello Sport сообщило, что прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) попросила отстранить Аньелли на 2,5 года за подозрение в реализации билетов представителям фанатских группировок, связанных с преступной деятельностью. Функционеру были предъявлены обвинения в нарушении двух статей кодекса FIGC: махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами. Помимо отстранения Аньелли и штрафа, сторона обвинения требовала наказать туринский клуб двумя матчами без зрителей.

После шести туров чемпионата Италии "Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице с 18 очками в активе, уступая "Наполи" по дополнительным показателям. В минувшем сезоне туринский клуб стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил мадридскому "Реалу".