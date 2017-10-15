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Дель Потро: Федерер выглядит просто невероятно на турнире АТР в Шанхае

Спорт
15 октября, 2:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Аргентинский теннисист уступил швейцарцу в полуфинале соревнований со счетом 6:3, 3:6, 3:6

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ТАСС, 15 октября. Швейцарец Роджер Федерер показывает потрясающую игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение высказал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который уступил швейцарцу в полуфинале соревнований, слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу АТР.

Дель Потро проиграл Федереру в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 3:6. В финале швейцарец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который был сильнее хорвата Марина Чилича - 7:5, 7:6 (7:3).

"На этой неделе я показывал хороший уровень тенниса, на разминке перед матчем с Федерером чувствовал себя нормально. Играть против Роджера - это всегда большая честь, корт здесь очень быстрый, что должно было помочь мне в игре. Я неплохо играл, но в некоторые моменты Роджер действовал гораздо лучше, чем я, использовав свои шансы. Он сыграл лучше всего в паре моментов в двух сетах, но этого оказалось достаточно, чтобы я уступил", - сказал аргентинец.

"Финал Надаль - Федерер? Роджер выглядит просто невероятно на этом турнире, думаю, немногие смогли бы здесь его победить. Возможно, как раз Рафа, но быстрое покрытие все же лучше для Роджера. Надаль - боец, он никогда не сдается, этот матч будет очень интересно посмотреть", - отметил дель Потро.

Финал состоится 15 октября, начало - в 11:30 мск.

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