Дель Потро: Федерер выглядит просто невероятно на турнире АТР в Шанхае

ТАСС, 15 октября. Швейцарец Роджер Федерер показывает потрясающую игру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение высказал аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который уступил швейцарцу в полуфинале соревнований, слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу АТР.

Дель Потро проиграл Федереру в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 3:6. В финале швейцарец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который был сильнее хорвата Марина Чилича - 7:5, 7:6 (7:3).

"На этой неделе я показывал хороший уровень тенниса, на разминке перед матчем с Федерером чувствовал себя нормально. Играть против Роджера - это всегда большая честь, корт здесь очень быстрый, что должно было помочь мне в игре. Я неплохо играл, но в некоторые моменты Роджер действовал гораздо лучше, чем я, использовав свои шансы. Он сыграл лучше всего в паре моментов в двух сетах, но этого оказалось достаточно, чтобы я уступил", - сказал аргентинец.

"Финал Надаль - Федерер? Роджер выглядит просто невероятно на этом турнире, думаю, немногие смогли бы здесь его победить. Возможно, как раз Рафа, но быстрое покрытие все же лучше для Роджера. Надаль - боец, он никогда не сдается, этот матч будет очень интересно посмотреть", - отметил дель Потро.

Финал состоится 15 октября, начало - в 11:30 мск.