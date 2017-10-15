Россиянин Потапов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO

ТАСС, 15 октября. Россиянин Николай Потапов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом поединке в Буэнос-Айресе он проиграл бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях аргентинцу Омару Нарваесу техническим нокаутом в 7-м раунде.

27-летний Потапов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (8 нокаутом), одной ничьей.

42-летний Нарваес одержал 47 побед (25 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Теперь он должен встретиться с чемпионом мира WBO южноафриканцем Золани Тете. Аргентинец владел титулом чемпиона мира WBO в весе до 50,8 кг (2005-2009), проведя пять защит, и поясом WBO в категории до 52,16 кг (2010-2011, 2012-2014), трижды защитив, проиграв и вернув звание, после чего провел еще семь защит и уступил в 2014 году японцу Наое Иноуэ.

До поединка Потапов занимал вторую позицию в рейтинге WBO, Нарваес - первую.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг), Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (IBF, до 90,71 кг).