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Россиянин Потапов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO

Спорт
15 октября, 7:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В 12-раундовом поединке в Буэнос-Айресе он проиграл бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях аргентинцу Омару Нарваесу техническим нокаутом в 7-м раунде

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ТАСС, 15 октября. Россиянин Николай Потапов не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом поединке в Буэнос-Айресе он проиграл бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях аргентинцу Омару Нарваесу техническим нокаутом в 7-м раунде.

27-летний Потапов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (8 нокаутом), одной ничьей.

42-летний Нарваес одержал 47 побед (25 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Теперь он должен встретиться с чемпионом мира WBO южноафриканцем Золани Тете. Аргентинец владел титулом чемпиона мира WBO в весе до 50,8 кг (2005-2009), проведя пять защит, и поясом WBO в категории до 52,16 кг (2010-2011, 2012-2014), трижды защитив, проиграв и вернув звание, после чего провел еще семь защит и уступил в 2014 году японцу Наое Иноуэ.

До поединка Потапов занимал вторую позицию в рейтинге WBO, Нарваес - первую.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг), Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (IBF, до 90,71 кг).

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