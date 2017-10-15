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Олимпийский чемпион Сергей Бубка в Монголии получил в подарок лошадей Сергея и Бубку

Спорт
15 октября, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Президент НОК Украины находится в Монголии с рабочим визитом

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ТАСС, 15 октября. Президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке во время его визита в Монголию подарили двух лошадей, названных в его честь - Сергей и Бубка. Об этом олимпийский чемпион в прыжках с шестом сообщил на своей странице в Twitter.

"Монгольское гостеприимство. Получил в подарок двух лошадей, их зовут Сергей и Бубка. Они останутся в Монголии и будут принимать участие в соревнованиях. Желаю им удачи", - написал Бубка.

Глава НОК Украины находится в Монголии с рабочим визитом. В рамках поездки он встретился с президентом страны Халтмаагийн Баттулгой и обсудил вопросы развития спорта и олимпийского движения. Также на встрече состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между НОК Украины и Монголии. Президент Монголии наградил Бубку государственным орденом "Полярная Звезда" за вклад в развитие спорта.

Бубка является олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом. Он 35 раз устанавливал мировые рекорды (на открытых стадионах и в помещениях). С 1994 года ему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом (6,14 м).

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