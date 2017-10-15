Олимпийский чемпион Сергей Бубка в Монголии получил в подарок лошадей Сергея и Бубку

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ТАСС, 15 октября. Президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке во время его визита в Монголию подарили двух лошадей, названных в его честь - Сергей и Бубка. Об этом олимпийский чемпион в прыжках с шестом сообщил на своей странице в Twitter.
"Монгольское гостеприимство. Получил в подарок двух лошадей, их зовут Сергей и Бубка. Они останутся в Монголии и будут принимать участие в соревнованиях. Желаю им удачи", - написал Бубка.
Mongolian hospitality. Got two horses as present called Sergey and Bubka. They will stay and compete in Mongolia. Wish success@iocmedia pic.twitter.com/bMfW9eSRMS— Sergey Bubka (@sergey_bubka) 15 октября 2017 г.
Глава НОК Украины находится в Монголии с рабочим визитом. В рамках поездки он встретился с президентом страны Халтмаагийн Баттулгой и обсудил вопросы развития спорта и олимпийского движения. Также на встрече состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между НОК Украины и Монголии. Президент Монголии наградил Бубку государственным орденом "Полярная Звезда" за вклад в развитие спорта.
Бубка является олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира в прыжках с шестом. Он 35 раз устанавливал мировые рекорды (на открытых стадионах и в помещениях). С 1994 года ему принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом (6,14 м).