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"Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
15 октября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Единственный мяч на 76-й минуте забил нигерийский нападающий уфимцев Сильвестр Игбун

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Сильвестр Игбун

Сильвестр Игбун

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 15 октября. "Уфа" со счетом 1:0 одержала победу над московским "Локомотивом" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Нефтяник".

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Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нигерийский нападающий уфимцев Сильвестр Игбун. "Уфа" победила во втором домашнем матче подряд. В 11-м туре уфимцы обыграли тульский "Арсенал" (1:0).

После этой победы "Уфа" поднялась на седьмое место в таблице чемпионата России, в активе команды 17 очков после 13 туров. "Локомотив" занимает второе место с 26 очками. Москвичи на два очка отстают от лидера чемпионата санкт-петербургского "Зенита", у которого имеется один матч в запасе. Сине-бело-голубые встречу 13-го тура проведут позднее в воскресенье против "Арсенала".

В следующем матче "Уфа" 21 октября сыграет на выезде со "СКА-Хабаровском". "Локомотив" примет "Краснодар", встреча пройдет 23 октября.

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