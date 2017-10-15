Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболу

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Юнифайд-матч состоялся в воскресенье в спорткомплексе "Юность" в Калининграде в рамках тура кубка чемпионата мира по футболу. Смешанные команды были сформированы из людей с ограниченными возможностями, представителей региональных властей, игроков- любителей и атлетов Специальной олимпиады России, сообщили в пресс-службе правительства области.

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Участники матча, воспитанники областного центра адаптивных видов спорта, юные калининградские футболисты, подопечные благотворительного детского центра "Верю в чудо" получили возможность сфотографироваться с главным трофеем мирового футбольного первенства.

Как сообщила на церемонии открытия матча врио заместителя председателя правительства области, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол ЧМ-2018 Наталья Ищенко, в Калининграде до конца осени планируется завершить строительство инклюзивного игрового парка с футбольным полем. "Наша цель - доступный спорт и полноценная жизнь людей с особенностями развития. Калининградские футболисты, участвующие в соревнованиях Специальной олимпиады, уже одержали много побед на всероссийских соревнованиях. И мы надеемся, что строящаяся спортивная инфраструктура будет способствовать дальнейшим спортивным успехам жителей нашего региона", - отметила она.

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Калининград в рамках мирового тура 13 октября. Он был представлен в областном Драматическом театре, 14 и 15 октября трофей был выставлен в специальном шатре на площади Победы в областном центре, чтобы все желающие могли сделать с ним снимок.

"Трофей посетил Калининград в рамках тура официального кубка, эксклюзивно организуемого компанией Coca-Cola. Мы надеемся, что этот символ мечты о ярких победах поспособствует привлечению внимания к формированию инклюзии и безбарьерной среды в России, в частности в футболе", - отметил директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 16 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.