"Йокерит" одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"

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ТАСС, 15 октября. Хельсинкский "Йокерит" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Брайан О'Нилл (39-я минута) и Петер Регин (39).
"Йокерит" одержал 14-ю победу подряд и продолжил рекордную для клуба победную серию, при этом финская команда не пропускает в трех матчах подряд. "Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 47 очками. "Салават Юлаев" - седьмой в Восточной конференции (33 очка).
В следующем матче 17 октября "Йокерит" дома сыграет с казанским "Ак Барсом", "Салават" в тот же день на выезде встретится с московским "Динамо".