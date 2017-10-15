Хет-трик Икарди принес "Интеру" победу над "Миланом" в матче чемпионата Италии

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ТАСС, 15 октября. "Интер" одержал победу над "Миланом" со счетом 3:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев три мяча забил Мауро Икарди (28-я, 63-я и 90-я минуты). У гостей отличились Сусо (56) и Джакомо Бонавентура (81).
Игра прошла на стадионе "Сан-Сиро", который вмещает более 80 тыс. зрителей. Были проданы все билеты на рекордную для итальянского футбола сумму €4,8 млн. Предыдущий рекорд по выручке от продажи билетов на один матч также принадлежал "Интеру". В сентябре 2016 года миланцы на "Сан-Сиро" принимали туринский "Ювентус" (2:1), доход от продажи билетов составил €3,94 млн.
"Интер" занимает второе место в таблице чемпионата, в активе команды 22 очка после восьми туров. "Милан" с 12 очками расположился на 10-м месте.
В следующем туре "Интер" 21 октября на выезде сыграет с "Наполи", "Милан" днем позднее примет "Дженоа".