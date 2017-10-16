"Спартак" призвал болельщиков не использовать пиротехнику на матче ЛЧ с "Севильей"

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой не использовать пиротехнические изделия во время домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с испанской "Севильей". Обращение клуба к фанатам опубликовано на официальном сайте команды.
Встреча группы Е между "Спартаком" и "Севильей" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 21:45 мск.
"Убедительная просьба соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - сказано в сообщении клуба.
Также было отмечено, что матч относится к повышенной категории риска и пройдет при усиленных мерах безопасности. Клуб посоветовал болельщикам во избежание трудностей с проходом на трибуны прибывать на игру заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до начала встречи.
Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать "Спартак" на €60 тыс. из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура с "Марибором", который прошел в Словении 13 сентября. Во время первого тайма игры на секторе стадиона "Людски Врт", где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.
В первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" и английским "Ливерпулем" (1:1). "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2) и обыграла "Марибор" (3:0). Испанский клуб лидирует в группе (4 очка), красно-белые занимают третье место (2).