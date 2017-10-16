"Спартак" призвал болельщиков не использовать пиротехнику на матче ЛЧ с "Севильей"

ТАСС, 16 октября. Московский "Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой не использовать пиротехнические изделия во время домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с испанской "Севильей". Обращение клуба к фанатам опубликовано на официальном сайте команды.

Встреча группы Е между "Спартаком" и "Севильей" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 21:45 мск.

"Убедительная просьба соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - сказано в сообщении клуба.

Также было отмечено, что матч относится к повышенной категории риска и пройдет при усиленных мерах безопасности. Клуб посоветовал болельщикам во избежание трудностей с проходом на трибуны прибывать на игру заблаговременно. Вход на стадион будет открыт за два часа до начала встречи.

Ранее УЕФА принял решение закрыть гостевой сектор на матче в Севилье и оштрафовать "Спартак" на €60 тыс. из-за использования пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура с "Марибором", который прошел в Словении 13 сентября. Во время первого тайма игры на секторе стадиона "Людски Врт", где располагались болельщики "Спартака", было зажжено несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

В первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" и английским "Ливерпулем" (1:1). "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2) и обыграла "Марибор" (3:0). Испанский клуб лидирует в группе (4 очка), красно-белые занимают третье место (2).