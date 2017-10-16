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Голландец Кейперс рассудит ЦСКА и "Базель" в матче Лиги чемпионов

Спорт
16 октября, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Встреча пройдет в среду в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 21:45 мск

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ТАСС, 16 октября. Голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между российским ЦСКА и швейцарским "Базелем". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительными ассистентами - Сердар Гэзюбюк и Деннис Хиглер, резервным судьей - Марио Дикс.

Матч ЦСКА - "Базель" пройдет в среду в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 21:45 мск. В турнирной таблице группы A ЦСКА занимает третье место, набрав три очка, "Базель" также с тремя баллами идет вторым.

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