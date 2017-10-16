"Русская классика" ВХЛ пройдет 28 января

ТАСС, 16 октября. /ТАСС/. Матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) нынешнего сезона под открытым небом - "Русская классика" - пройдет в Кургане 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В матче примут участие курганское "Зауралье" и тюменский "Рубин".

Также был утвержден логотип "Русской классики". "Особенность логотипа - присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа логотипа "Русской классики" 2018 года - изображение курганов - элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России - "Курганстальмоста". Уникальный шрифт ручного написания подчеркивает советский стиль и принадлежность к отечественной школе хоккея, а цветовая гамма логотипа отражает время года, в которое пройдет игра", - отмечается в сообщении ФХР.

"Русская классика" ВХЛ проводится с 2012 года (за исключением 2013 года). Матчи проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.