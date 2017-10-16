Российский судья Карасев назначен на матч Лиги чемпионов между "Баварией" и "Селтиком"

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ТАСС, 16 октября. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между немецкой "Баварией" и шотландским "Селтиком". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Сергей Лапочкин и Сергей Иванов назначены дополнительными арбитрами, Максим Гаврилин - четвертым рефери.
Встреча группы B пройдет 18 октября в Мюнхене на "Альянц-Арене". Начало матча - 21:45 мск. "Бавария" после двух туров занимает второе место в группе, проигрывая французскому "Пари Сен-Жермен" три очка. "Селтик" с тремя очками занимает третье место.