Футболист "Спартака" Зобнин вернется в строй через месяц

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин восстановится от травмы через месяц, а нападающий Зе Луиш - примерно через две недели. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер московской футбольной команды Массимо Каррера.
"(Квинси) Промес и (Денис) Глушаков играли с "Ахматом", рисков никаких не было, они были в состоянии играть. Зобнину остался месяц, Зе Луишу - где-то пару недель", - заявил Каррера.
В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил серьезную травму колена. 26-летней нападающий сборной Кабо-Верде Зе Луиш получил травму бедра в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), который состоялся 12 августа. 1 сентября Зе Луиш вернулся к тренировкам, но затем растянул мышцы живота.