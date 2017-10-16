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СМИ: "Реал" хочет купить футболиста немецкой "Баварии" Алабу

Спорт
16 октября, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года

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ТАСС, 16 октября. Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Сообщается, что "Реал" хотел купить Алабу в летнее трансферное окно, но немецкий клуб отказался вести переговоры о продаже футболиста. Испанский клуб нацелен вернуться к попыткам заполучить 25-летнего австрийца зимой. Главный тренер мадридцев француз Зинедин Зидан является поклонником таланта Алабы. Специалиста привлекает универсализм защитника, он хотел бы видеть его у себя в команде.

В текущем сезоне Алаба провел шесть матчей за "Баварию", в которых отметился одной голевой передачей. Алаба может сыграть на позициях правого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.

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