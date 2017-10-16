СМИ: "Реал" хочет купить футболиста немецкой "Баварии" Алабу

Мутко признался, что в юности мечтал стать капитаном дальнего плаванияСпорт 16 октября, 14:48
TMZ: Джерард Батлер попал в аварию в Лос-АнджелесеКультура 16 октября, 14:40
Тассовцы проиллюстрируют бюджет РоссииНовости агентства 16 октября, 14:39
Глушаков считает, что пауза на игры сборных позволила ему улучшить физическое состояниеСпорт 16 октября, 14:37
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе TelegramОбщество 16 октября, 14:31
Веснина намерена показать на "ВТБ Кубке Кремля" свой лучший теннис в сезонеСпорт 16 октября, 14:31
Ученые нарисовали портрет идеального начальникаЭкономика и бизнес 16 октября, 14:29
Директор "Кайрата" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры АршавинаСпорт 16 октября, 14:27
Каррера: "Спартак" должен сыграть в идеальный футбол, чтобы победить "Севилью"Спорт 16 октября, 14:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
Сообщается, что "Реал" хотел купить Алабу в летнее трансферное окно, но немецкий клуб отказался вести переговоры о продаже футболиста. Испанский клуб нацелен вернуться к попыткам заполучить 25-летнего австрийца зимой. Главный тренер мадридцев француз Зинедин Зидан является поклонником таланта Алабы. Специалиста привлекает универсализм защитника, он хотел бы видеть его у себя в команде.
В текущем сезоне Алаба провел шесть матчей за "Баварию", в которых отметился одной голевой передачей. Алаба может сыграть на позициях правого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.