СМИ: "Реал" хочет купить футболиста немецкой "Баварии" Алабу

ТАСС, 16 октября. Мадридский футбольный клуб "Реал" заинтересован в приобретении австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Сообщается, что "Реал" хотел купить Алабу в летнее трансферное окно, но немецкий клуб отказался вести переговоры о продаже футболиста. Испанский клуб нацелен вернуться к попыткам заполучить 25-летнего австрийца зимой. Главный тренер мадридцев француз Зинедин Зидан является поклонником таланта Алабы. Специалиста привлекает универсализм защитника, он хотел бы видеть его у себя в команде.

В текущем сезоне Алаба провел шесть матчей за "Баварию", в которых отметился одной голевой передачей. Алаба может сыграть на позициях правого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника. Текущий контракт австрийца с мюнхенцами рассчитан до 2021 года.