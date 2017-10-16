Суд EHF начал разбирательство по матчу "Университет- Нева" - "Хабнарфьордюр"

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) принял протест российского клуба "Университет-Нева" на результат матча Кубка EHF против исландского "Хабнарфьордюра". Об этом сообщается на сайте EHF.
В воскресенье в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка EHF "Университет-Нева" принимал в Санкт-Петербурге "Хабнарфьордюр" и одержал победу в основное время со счетом 32:27. Первая встреча в Исландии завершилась с аналогичным счетом в пользу "Хабнарфьордюра". В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд соревнований.
После матча представители российского клуба подали официальный протест, так как посчитали, что был нарушен регламент турнира в отношении порядка определения победителя в двухматчевом противостоянии. После окончания основного времени встречи делегат матча Курт Рогер Шёлунд, несмотря на объяснения представителей "Университета-Невы", назначил дополнительное время для определения победителя. Тогда как российский клуб настаивал на том, что после основного времени сразу должна начаться серия послематчевых семиметровых бросков.
В понедельник EHF приняла протест российского клуба. Суд EHF открыл дело и начал разбирательство по данному вопросу. Команды и национальные федерации были проинформированы об этом. Решение суда будет вынесено в сроки, определенные регламентом.
На официальном сайте EHF результат ответного матча между "Университетом-Невой" и "Хабнарфьордюром" на данный момент является неутвержденным.