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Суд EHF начал разбирательство по матчу "Университет- Нева" - "Хабнарфьордюр"

Спорт
16 октября, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

После матча представители российского клуба подали официальный протест, так как посчитали, что был нарушен регламент турнира в отношении порядка определения победителя в двухматчевом противостоянии.

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ТАСС, 16 октября. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) принял протест российского клуба "Университет-Нева" на результат матча Кубка EHF против исландского "Хабнарфьордюра". Об этом сообщается на сайте EHF.

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В воскресенье в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка EHF "Университет-Нева" принимал в Санкт-Петербурге "Хабнарфьордюр" и одержал победу в основное время со счетом 32:27. Первая встреча в Исландии завершилась с аналогичным счетом в пользу "Хабнарфьордюра". В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд соревнований.

После матча представители российского клуба подали официальный протест, так как посчитали, что был нарушен регламент турнира в отношении порядка определения победителя в двухматчевом противостоянии. После окончания основного времени встречи делегат матча Курт Рогер Шёлунд, несмотря на объяснения представителей "Университета-Невы", назначил дополнительное время для определения победителя. Тогда как российский клуб настаивал на том, что после основного времени сразу должна начаться серия послематчевых семиметровых бросков.

В понедельник EHF приняла протест российского клуба. Суд EHF открыл дело и начал разбирательство по данному вопросу. Команды и национальные федерации были проинформированы об этом. Решение суда будет вынесено в сроки, определенные регламентом.

На официальном сайте EHF результат ответного матча между "Университетом-Невой" и "Хабнарфьордюром" на данный момент является неутвержденным.

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