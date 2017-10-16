Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова уступила француженке Ализе Корне в матче первого круга турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 в пользу француженки.
Во втором круге Корне сыграет с победительницей матча между россиянкой Марией Шараповой и словачкой Магдаленой Рыбариковой, "посеянной" под восьмым номером.
Макарова дебютировала на "Кубке Кремля" в 2008 году. С тех пор она шесть раз выступала на турнире в Москве, но никогда не проходила дальше стадии второго раунда. В 2012 году она вместе с Еленой Весниной стала победительницей "Кубка Кремля" в парном разряде.
Ранее на турнире прошел первый матч в основной сетке женского одиночного разряда. Чешка Катерина Синякова обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:0, 6:2. Во втором круге Синякова сыграет с победительницей матча между россиянками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов.