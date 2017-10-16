Клейбанова проиграла эстонке Канепи и не смогла выйти в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Алиса Клейбанова проиграла эстонке Кайе Канепи в финальном матче квалификации турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящем в Москве, и не смогла выйти в основную сетку соревнований.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу эстонской спортсменки. Клейбанова попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив специальное приглашение (wild card) в квалификацию от организаторов.

Ранее в других финальных матчах квалификации россиянка Полина Монова обыграла соотечественницу Викторию Каменскую (6:4, 6:4), а Елена Рябыкина, также получившая специальное приглашение, победила Аллу Кудрявцеву (6:2, 6:3). Арина Родионова, представляющая Австралию, обыграла белоруску Веру Лапко (6:4, 6:3).

Таким образом, в основную сетку женского одиночного разряда на "ВТБ Кубке Кремля" попали девять российских теннисисток: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (5-я "сеяная"), Елена Веснина (3), Мария Шарапова (wild card), Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Олеся Первушина (wild card), Монова и Рябыкина. После поражения Макаровой в матче первого круга против француженки Ализе Корне борьбу за победу на турнире продолжают восемь россиянок.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов.