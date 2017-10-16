Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клейбанова проиграла эстонке Канепи и не смогла выйти в основную сетку "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
16 октября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу эстонской спортсменки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Алиса Клейбанова проиграла эстонке Кайе Канепи в финальном матче квалификации турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящем в Москве, и не смогла выйти в основную сетку соревнований.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 7:6 (7:3) в пользу эстонской спортсменки. Клейбанова попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив специальное приглашение (wild card) в квалификацию от организаторов.

Ранее в других финальных матчах квалификации россиянка Полина Монова обыграла соотечественницу Викторию Каменскую (6:4, 6:4), а Елена Рябыкина, также получившая специальное приглашение, победила Аллу Кудрявцеву (6:2, 6:3). Арина Родионова, представляющая Австралию, обыграла белоруску Веру Лапко (6:4, 6:3).

Таким образом, в основную сетку женского одиночного разряда на "ВТБ Кубке Кремля" попали девять российских теннисисток: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (5-я "сеяная"), Елена Веснина (3), Мария Шарапова (wild card), Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Олеся Первушина (wild card), Монова и Рябыкина. После поражения Макаровой в матче первого круга против француженки Ализе Корне борьбу за победу на турнире продолжают восемь россиянок.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет 1,6 млн долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эстония ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук
5
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
6
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама